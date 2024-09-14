IRNA: Иран вывел на орбиту исследовательский спутник Chamran-1

Иран вывел на орбиту исследовательский спутник Chamran-1. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает агентство IRNA.

«Сегодня утром исследовательский спутник Chamran-1 был запущен в космос с помощью ракеты-носителя Qaem-100 и успешно выведен на орбиту [высотой] 550 км», — говорится в заявлении пресс-службы корпуса.

В КСИР отметили, что спустя несколько часов после запуска спутник послал первые сигналы. Космический аппарат, разработанный несколькими иранскими компаниями и промышленными группами, весит около 60 кг.

Уточняется, что основной задачей спутника является тестирование аппаратных и программных систем для проверки технологии орбитального маневрирования.