Назначен новый глава Росмолодежи

Мишустин назначил главой Росмолодежи Григория Гурова

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григория Гурова, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

Григорий Гуров родился в 1985 году в Ставрополе. Он прошел путь от специалиста по работе с молодежью муниципального молодежного центра до заместителя министра науки и высшего образования РФ. Также занимал должности в Госдуме Ставропольского края и полпредстве Северо-Кавказского федерального округа.

В 2017 году начал работать в Росмолодежи, где курировал вопросы организации линейки форумов, профилактику негативного поведения молодых граждан, реализацию нацпроектов по линии поддержки молодежи и другое. В декабре 2022 года был назначен председателем правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Ранее стало известно, что на место Гурова в «Движении Первых» придет участник специальной военной операции (СВО), Герой России Артур Орлов. О