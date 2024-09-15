Гопчак: загрязнение Десны привело к убыткам в $10 млн для экологии Украины

Загрязнение реки Десна привело к убыткам в размере 10 миллионов долларов для экологии Украины. Так в эфире телеканала «Рада» ситуацию оценил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов страны Игорь Гопчак, его цитирует РИА Новости.

По данным украинского телеканала ТСН, в акватории от устья Сейма до Чернигова зафиксировано повышенное содержание азота, железа, марганца, а также дефицит кислорода. Так, вблизи Чернигова, где наблюдается основная масса загрязняющих веществ, содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание растворенного в воде кислорода в 15 раз ниже нормы.

Замглавы киевского водоканала Владимир Костюк предупредил, что из-за загрязнения реки Десны украинскую столицу ожидают большие проблемы с водоснабжением.

«Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70 процентов подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы», — пояснил он.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что после февральских ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове Украина намеренно допустила разлив нефтепродуктов в реки. Военный эксперт отметил, что эту экологическую катастрофу военно-политическое руководство Украины намерено использовать для дискредитации руководства России и вынесения этой темы на международные площадки.