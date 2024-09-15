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09:44, 15 сентября 2024Мир

В Конгрессе США заявили о нежелании американцев поддерживать Киев

Конгрессвумен Грин: американцы не хотят финансировать конфликт на Украине

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Большинство граждан США не хотят финансировать конфликт на Украине за счет бюджета Вашингтона. О нежелании американцев поддерживать Киев заявила в социальной сети X член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

«Большинство американцев не поддерживают финансирование и разжигание украинско-российской войны. Вместо этого они хотят решения наших собственных проблем», — заявила конгрессвумен.

Она призвала граждан США не оставаться равнодушными к политике, поскольку сейчас в Вашингтоне принимаются решения, которые могут привести к третьей мировой войне.

Ранее Грин призвала американские власти позвонить президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы завершить вооруженный конфликт. По ее словам, украинский конфликт бы не начался, если бы президентом США в то время был бывший американский лидер Дональд Трамп.

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      Глеб Палехов
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