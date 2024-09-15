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15:11, 15 сентября 2024Россия

В ЛНР загорелся алюминиевый завод

МЧС: ландшафтный пожар в ЛНР перекинулся на территорию цеха алюминиевого завода

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Ландшафтный пожар, распространившийся на два поселка в Антрацитовском районе Луганской народной республики (ЛНР), перекинулся на территорию алюминиевого завода. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

Пожары на территории республики, как следует из последних публикаций ведомства, возникают с начала лета из-за сильнейшей засухи. Накануне, 14 сентября огонь достиг поселков Степное и Лесное.

«В районе села Степное (...) произошло загорание цеха с готовой продукцией. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России», — говорится в сообщении.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее правительство Воронежской области сообщило, что из-за опасности пожаров оперативные службы региона были переведены в повышенную готовность. Власти пояснили, что жаркая и сухая погода, продолжающаяся длительное время, обострила ситуацию с пожарами.

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      Алевтина Запольская
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