48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли отдохнула в бикини

48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли отдохнула в голубом бикини в отеле

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

48-летняя звезда сериала «Клон» посетила один из отелей в штате Пара. На фото она продемонстрировала, как лежит в шезлонге на территории гостиницы в голубом бикини и солнцезащитных очках. Также знаменитость примерила прозрачный кремовый костюм, который состоял из кофты и брюк с оборками.

«Это были не просто дни отдыха, а дни воссоединения с собой и окружающим миром», — подписала пост артистка.

Ранее в сентябре 66-летняя американская актриса Шэрон Стоун поплавала в бассейне в бикини.