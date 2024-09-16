День воспитателя и всех работников дошкольного образования отмечается 27 сентября. Именно в этот день в 1863 году в России официально открылся первый детский сад — на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. «Лента.ру» рассказывает, как появился День воспитателя, какие традиции связаны с этим праздником и что подарить сотруднику дошкольного учреждения.
Дата Дня воспитателя в 2024 году
День работников дошкольного образования — относительно молодой праздник. Его начали отмечать в России в начале 2000-х, а в 2016 году Дню воспитателя решили придать официальный статус, чтобы подчеркнуть престиж этой профессии. 18 апреля того же года вышло постановление правительства, в котором 27 сентября официально назвали Днем работников дошкольного образования Российской Федерации. Сокращенно этот праздник называют Днем воспитателя.
В 2024 году в России День воспитателя — 27 сентября — выпадает на пятницу
Несмотря на то что праздник закреплен на официальном уровне, он не является государственным выходным.
История праздника
Первый детский сад в России был открыт в Петербурге супругами Люгебиль — Карлом и Софьей. Глава семейства считал, что природные способности человека надо развивать с детства, и помочь в этом могут педагоги.
открылся первый детский сад в Российской империи
В первый российский детский сад набрали 30 воспитанников, самому младшему было три года, старшему — шесть. Родители платили за детский сад, но дети из небогатых семей могли ходить в группы бесплатно.
В заведении мальчиков учили петь, танцевать, читать, заниматься физкультурой.
А вот первый бесплатный детский сад открылся в 1866 году — и снова в Петербурге. В него принимали детей старшего дошкольного возраста и учили их основам религии, рисованию и изготовлению поделок.
Идея быстро прижилась, и в следующие несколько лет детские сады появились в Москве, Воронеже, Иркутске, Смоленске и Тифлисе (с 1936 года — Тбилиси).
Система детских садов получила развитие после революции. В 1917 году было провозглашено доступное и бесплатное дошкольное образование, эти принципы действуют и сейчас.
Чем занимаются воспитатели
Воспитатель для детей в яслях и саду фактически выступает в роли второй мамы: он следит за режимом сна и отдыха воспитанников, за их питанием и здоровьем. Кроме того, в обязанности педагога входит помогать детям наладить общение друг с другом, осваивать и развивать разные навыки согласно возрасту.
Основные обязанности воспитателя в детском саду:
- разрабатывать и проводить занятия в рамках образовательной программы;
- поддерживать здоровую и безопасную атмосферу в детском коллективе;
- помогать детям разрешать конфликты и осваивать учебную программу;
- общаться с родителями;
- заниматься физическим, социальным, речевым, образовательным и художественным развитием детей;
- прививать детям навыки самообслуживания;
- гулять с детьми;
- проводить мероприятия, праздники, водить детей на экскурсии.
Работник дошкольного образования — это, как правило, первый вне родительской семьи человек, который учит детей учиться: прививает интерес к процессу познания окружающего мира, помогает концентрироваться и доводить начатое дело до конца.
Традиции праздника
Каждый год День воспитателя с размахом отмечают во всех детских садах и в яслях. У этого праздника есть несколько трогательных традиций.
Концерты
Дети вместе с преподавателем музыки обычно устраивают концерты для воспитателей и нянечек (младших воспитателей). Воспитанники разучивают стихи и песни, ставят сценки, в которых показывают важность и нужность непростой профессии воспитателя.
Поделки
Дети помладше или из ясельных групп могут сделать поделки в подарок воспитателям. Например, собрать букет из красивых осенних листьев, сделать аппликацию из бумаги, нарисовать открытку пальчиковыми красками.
Вручение почетных грамот
В этот день принято отмечать особенно выдающихся воспитателей на официальном уровне. От района, города, области и даже страны работникам дошкольного образования, отличившимся в работе, дарят почетные грамоты, письма с благодарностями и ценные подарки.
Что подарить на День воспитателя
От группы
Организацией подарков воспитателям и нянечкам от группы чаще всего занимается родительский комитет. Его представители определяют сумму, на которую группа готова закупить подарки, собирают средства, приобретают презенты. Это могут быть:
- букеты цветов;
- торты, кексы и другие сладости;
- сертификат в магазин или в салон красоты;
- фотоальбом с фотографиями воспитанников.
Планируя коллективный подарок, важно помнить, что по закону преподаватели не имеют права принимать подарки дороже трех тысяч рублей.
От себя лично
Поблагодарить воспитателя подарком можно и лично от себя — в дополнение к презенту от группы или не участвуя в нем. Подарить можно, например, билеты в театр или интересную книгу.
От ребенка
Если у вашего сына или дочери сложились теплые доверительные отношения с воспитателем или нянечкой, можно сделать подарок своими руками. Например, вместе с ребенком можно смастерить:
- открытку из бумаги и природных материалов;
- картину или фигурки из пластилина;
- букет цветов из бумаги.
Интересные факты о Дне воспитателя
Кто придумал термин «детский сад»
Авторство термина «детский сад» принято приписывать немецкому педагогу Фридриху Фребелю. В своих трудах в начале XIX столетия он называл детей цветами, а воспитателей в детском саду — садовниками, которые взращивают эти цветы, помогая им окрепнуть.
Сколько детей ходят в сады в России
Согласно данным Всероссийской переписи населения, в 2021 году 64,5 процента детей дошкольного возраста ходили в детский сад — государственный или частный.
Когда отмечают День воспитателя в других странах
В постсоветском пространстве День воспитателя отмечают 27 сентября. На Украине праздник официально празднуется в этот же день. В Республике Беларусь и Казахстане такого праздника нет, но все причастные к нему устраивают концерты с воспитанниками именно 27 числа.
В других странах чаще всего педагогов и дошкольных, и школьных учреждений чествуют в День учителя, который отмечают 5 октября. Например, так делают в Германии и Великобритании.