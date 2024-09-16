День воспитателя в 2024 году: дата, история и традиции, что подарить

День воспитателя и всех работников дошкольного образования отмечается 27 сентября. Именно в этот день в 1863 году в России официально открылся первый детский сад — на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. «Лента.ру» рассказывает, как появился День воспитателя, какие традиции связаны с этим праздником и что подарить сотруднику дошкольного учреждения.

Дата Дня воспитателя в 2024 году

День работников дошкольного образования — относительно молодой праздник. Его начали отмечать в России в начале 2000-х, а в 2016 году Дню воспитателя решили придать официальный статус, чтобы подчеркнуть престиж этой профессии. 18 апреля того же года вышло постановление правительства, в котором 27 сентября официально назвали Днем работников дошкольного образования Российской Федерации. Сокращенно этот праздник называют Днем воспитателя.

В 2024 году в России День воспитателя — 27 сентября — выпадает на пятницу

Несмотря на то что праздник закреплен на официальном уровне, он не является государственным выходным.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

История праздника

Первый детский сад в России был открыт в Петербурге супругами Люгебиль — Карлом и Софьей. Глава семейства считал, что природные способности человека надо развивать с детства, и помочь в этом могут педагоги.

27 сентября 1863 года открылся первый детский сад в Российской империи

В первый российский детский сад набрали 30 воспитанников, самому младшему было три года, старшему — шесть. Родители платили за детский сад, но дети из небогатых семей могли ходить в группы бесплатно.

В заведении мальчиков учили петь, танцевать, читать, заниматься физкультурой.

А вот первый бесплатный детский сад открылся в 1866 году — и снова в Петербурге. В него принимали детей старшего дошкольного возраста и учили их основам религии, рисованию и изготовлению поделок.

Идея быстро прижилась, и в следующие несколько лет детские сады появились в Москве, Воронеже, Иркутске, Смоленске и Тифлисе (с 1936 года — Тбилиси).

Система детских садов получила развитие после революции. В 1917 году было провозглашено доступное и бесплатное дошкольное образование, эти принципы действуют и сейчас.

Чем занимаются воспитатели

Фото: РИА Новости

Воспитатель для детей в яслях и саду фактически выступает в роли второй мамы: он следит за режимом сна и отдыха воспитанников, за их питанием и здоровьем. Кроме того, в обязанности педагога входит помогать детям наладить общение друг с другом, осваивать и развивать разные навыки согласно возрасту.

Основные обязанности воспитателя в детском саду:

разрабатывать и проводить занятия в рамках образовательной программы;

поддерживать здоровую и безопасную атмосферу в детском коллективе;

помогать детям разрешать конфликты и осваивать учебную программу;

общаться с родителями;

заниматься физическим, социальным, речевым, образовательным и художественным развитием детей;

прививать детям навыки самообслуживания;

гулять с детьми;

проводить мероприятия, праздники, водить детей на экскурсии.

Работник дошкольного образования — это, как правило, первый вне родительской семьи человек, который учит детей учиться: прививает интерес к процессу познания окружающего мира, помогает концентрироваться и доводить начатое дело до конца.

Традиции праздника

Каждый год День воспитателя с размахом отмечают во всех детских садах и в яслях. У этого праздника есть несколько трогательных традиций.

Концерты

Дети вместе с преподавателем музыки обычно устраивают концерты для воспитателей и нянечек (младших воспитателей). Воспитанники разучивают стихи и песни, ставят сценки, в которых показывают важность и нужность непростой профессии воспитателя.

Поделки

Дети помладше или из ясельных групп могут сделать поделки в подарок воспитателям. Например, собрать букет из красивых осенних листьев, сделать аппликацию из бумаги, нарисовать открытку пальчиковыми красками.

Фото: Александр Овчинников / ТАСС

Вручение почетных грамот

В этот день принято отмечать особенно выдающихся воспитателей на официальном уровне. От района, города, области и даже страны работникам дошкольного образования, отличившимся в работе, дарят почетные грамоты, письма с благодарностями и ценные подарки.

Что подарить на День воспитателя

От группы

Организацией подарков воспитателям и нянечкам от группы чаще всего занимается родительский комитет. Его представители определяют сумму, на которую группа готова закупить подарки, собирают средства, приобретают презенты. Это могут быть:

букеты цветов;

торты, кексы и другие сладости;

сертификат в магазин или в салон красоты;

фотоальбом с фотографиями воспитанников.

Планируя коллективный подарок, важно помнить, что по закону преподаватели не имеют права принимать подарки дороже трех тысяч рублей.

От себя лично

Поблагодарить воспитателя подарком можно и лично от себя — в дополнение к презенту от группы или не участвуя в нем. Подарить можно, например, билеты в театр или интересную книгу.

От ребенка

Если у вашего сына или дочери сложились теплые доверительные отношения с воспитателем или нянечкой, можно сделать подарок своими руками. Например, вместе с ребенком можно смастерить:



открытку из бумаги и природных материалов;

картину или фигурки из пластилина;

букет цветов из бумаги.

Интересные факты о Дне воспитателя

Кто придумал термин «детский сад»

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Авторство термина «детский сад» принято приписывать немецкому педагогу Фридриху Фребелю. В своих трудах в начале XIX столетия он называл детей цветами, а воспитателей в детском саду — садовниками, которые взращивают эти цветы, помогая им окрепнуть.

Сколько детей ходят в сады в России

Согласно данным Всероссийской переписи населения, в 2021 году 64,5 процента детей дошкольного возраста ходили в детский сад — государственный или частный.

Когда отмечают День воспитателя в других странах

В постсоветском пространстве День воспитателя отмечают 27 сентября. На Украине праздник официально празднуется в этот же день. В Республике Беларусь и Казахстане такого праздника нет, но все причастные к нему устраивают концерты с воспитанниками именно 27 числа.

В других странах чаще всего педагогов и дошкольных, и школьных учреждений чествуют в День учителя, который отмечают 5 октября. Например, так делают в Германии и Великобритании.