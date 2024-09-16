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16:49, 16 сентября 2024Экономика

Две страны захотели конкурировать с США за поставки СПГ в Азию

FT: Канада и Мексика вложат $63 млрд в инфраструктуру для экспорта СПГ в Азию

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Канада и Мексика готовы вложить 63 миллиарда долларов в развитие инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Азию. О желании двух стран конкурировать с США за поставки топлива в регион сообщает газета Financial Times (FT).

Власти двух стран захотели воспользоваться приостановкой в США выдачи новых разрешений на экспорт СПГ. Большинство месторождений Канады и Мексики расположены на западном побережье: грузы могут отправлять, не пересекая загруженный Панамский канал, что делает отправки проще и дешевле.

Помешать планам Оттавы и Мехико в конкуренции с Вашингтоном могут отсутствие действующего экспортного СПГ-предприятия у Канады, а также расположение большинства мексиканских проектов в Пермском нефтегазоносном бассейне в юго-западной части США, для работы в котором нужно одобрение американских властей.

В июле 2024 года США резко сократили поставки СПГ в страны Европейского союза, и доходы американских экспортеров упали до минимума. Доходы сократились до 791,4 миллиона долларов, что стало самым низким значением с ноября 2021 года. За первые семь месяцев текущего года США поставили газа в Европу на 7,3 миллиарда долларов, что почти на 30 процентов меньше показателя за тот же период 2023 года.

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      Вячеслав Агапов
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