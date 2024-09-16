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15:22, 16 сентября 2024Россия

Директор волгоградского филиала общества «Знание» оценил итоги «Зарницы 2.0»

Сергей Шипилов: практику всероссийской игры «Зарница 2.0» важно продолжать

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

«Зарницы 2.0» не только собрала на одной площадке молодежь из разных регионов страны, но и объединила их вокруг традиционных ценностей, сплотила на долгие годы вперед, рассказал «Ленте.ру» директор филиала Российского общества «Знание» в Волгоградской области Сергей Шипилов. Так он прокомментировал итоги завершившейся накануне Всероссийской военно-патриотической игры.

Практика «Зарницы 2.0», по его словам, должна быть продолжена, поскольку молодежь прислушивается только к тем, кто верит в то, что говорит.

«Молодых нельзя обмануть. И наставники Всероссийского конкурса "Быть, а не казаться", которые внесли свой вклад в проект "Зарницы", в полной мере соответствуют названию конкурса. Это залог успеха проводимой ими работы», — подчеркнул Шипилов.

Он отметил участие в реализации проекта Российского общества «Знание», фонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти разных регионов, особенно в сфере молодежной политики.

«Только объединяя усилия разных частей нашего общества, возможно добиваться таких масштабных результатов», — заключил Сергей Шипилов.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» объединила более 800 тысяч участников со всей страны. В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11-13 лет) и старшей (14-17 лет) возрастных категориях. Церемония закрытия и награждение победителей в командных и личных состязаниях прошли 15 сентября на Мамаевом кургане, у монумента воинской славы «Родина-мать».

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      Константин Паршин
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