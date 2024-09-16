Появились кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ

МО показало кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ в Сумской области

Минобороны России показало кадры уничтожения артиллерийской установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. МО опубликовало их в своем Telegram-канале.

На видео показано движение артиллерийской установки. Затем видно, как был нанесен удар по технике.

Уточняется, что установку нашли с помощью средств воздушной разведки российской группировки войск «Север». Единицу техники поразили попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения машины пехоты Bradley ВСУ в Харьковской области. Как сообщалось, боевая машина была обнаружена группировкой войск «Север» и уничтожена с помощью FPV-дрона. На кадрах видно пожар после подрыва БМП.