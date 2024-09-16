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08:30, 16 сентября 2024Экономика

В России приготовились к остановке бурного роста выпуска компьютеров

РБК: в прогнозе МЭР темпы роста промпроизводства в России упадут в два раза

Фото: Pixabay

В следующем году темпы роста промышленного производства в России упадут в два раза — с четырех до двух процентов. Такие данные содержатся в базовом варианте нового макропрогноза до 2027 года, который подготовлен Минэкономразвития, сообщает РБК.

Документ, содержание которого подтвердили два источника, подразумевает даже более сильное замедление в отраслях, на которые приходится более половины роста в общепромышленном индексе. В том числе резкая остановка проявится в выпуске компьютеров — 2,5 процента против 36,2 процента в 2023 году и 29,7 процента в 2024-м. Впрочем, к 2027 году министерство надеется довести рост производства такого типа техники до 6,8 процента в год.

Прирост выпуска металлических изделий упадет в 2025 году до 4,3 процента после 28 процентов в 2023 году и 2024 процентов в текущем. На всем прогнозном горизонте показатель не превысит 5,2 процента в год.

Производство прочих транспортных средств и оборудования сможет вырасти только на пять процентов после роста 30,2 процента в 2023 году и ожидаемого роста 15,1 процента в 2024-м. Категория включает в себя выпуск самолетов, судов, железнодорожной техники, а также продукции государственного оборонного заказа.

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Увеличение роста ожидается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (30,2 процента в 2025 году), выпуске одежды, производстве кокса и нефтепродуктов (возвращение к росту на 1,4 процента против падения на 0,1 процента в 2024-м).

Еще в июле в Центре макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) указывали, что стагнация в промышленности является делом ближайшего времени. Глава направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора центра Владимир Сальников считает, что прогноз МЭР на текущий год выглядит оптимистичным. В то же время он видит возможность превышения прогноза по росту в большинстве машиностроительных отраслей в 2025-м.

Повлиять на ситуацию с выпуском должна и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка. На прошлой неделе регулятор довел ключевую ставку до 19 процентов годовых и предупредил, что в октябре рассмотрит возможность нового повышения.

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      Платон Щукин
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