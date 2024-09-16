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19:04, 16 сентября 2024Путешествия

Турист чудом остался в живых после укуса опасного паука и провел весь отпуск в больнице

Daily Mail: турист был укушен опасным пауком перед полетом в Египет

Фото: Unsplash

Британский турист чудом остался в живых после укуса опасного паука прямо перед самолетом. Он провел весь отпуск в больнице, сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 59-летний Найджел Хант, проживающий на острове Силли в Великобритании, собирался вылететь на отдых в Египет с женой, когда был укушен пауком в живот. Не придав этому значения, мужчина отправился в аэропорт. Там британец почувствовал себя плохо, а на протяжении всего полета жаловался на тошноту.

Через пару дней состояние путешественника сильно ухудшилось. Какое-то время он пытался лечиться антибиотиками из аптеки, однако безуспешно. Тогда британец обратился в больницу, где сдал кровь и прошел УЗИ. Врачи установили, что мужчину укусил паук-отшельник, или ложная вдова. При этом он умудрился занести в рану опасную инфекцию.

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«Если бы я не пошел в больницу на обследование, то в течение десяти дней меня бы не стало», — заключил мужчина. Сейчас он проходит лечение.

Ранее туристка, отдыхающая на Бали, сняла на видео нашествие пауков между районом Убуд и горой Батур. На кадрах видно, что паутина окружает частные дома и простирается вдоль обочины дороги на расстояние около 20 метров.

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      Марк Успенский
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