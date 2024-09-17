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09:02, 17 сентября 2024Путешествия

Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Американский турист побывал в России и удивился одной особенности жизни русских — пешим прогулкам. Своими впечатлениями он поделился в разговоре с российской тревел-блогершей, подробностями беседы она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам иностранца, для него было непривычно так много ходить, из-за чего поначалу болели ноги. Он объяснил, что подруга из России все время предлагала прогуляться до магазина или торгового центра. «Я правда не мог понять, почему ей так нравится ходить пешком, да и всем вокруг, по всей видимости. Машин, что ли, нет? Почему нельзя просто доехать на своей машине до магазина, зачем идти пешком?» — удивился он.

Мужчина объяснил, что в американцы предпочитают автомобили, поскольку это безопаснее. А дороги оборудованы для водителей, но не для пешеходов.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.

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