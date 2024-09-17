В Китае начали банкротиться нефтеперерабатывающие заводы

Bloomberg: два нефтеперерабатывающих завода в Китае объявлены банкротами

Два китайских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), находящихся под управлением химического конгломерата Sinochem Group, признаны банкротами. Об этом со ссылкой на заявления суда сообщает Bloomberg.

Предприятия не смогли договориться с кредиторами о реструктуризации долгов, и те подали заявления о банкротстве. Sinochem пока не прокомментировала ситуацию.

Оба НПЗ относятся к так называемым «чайникам», то есть небольшим предприятиям, как правило, с устаревшим оборудованием, которые ищут возможности купить на мировом рынке самые дешевые партии нефти, в первую очередь — санкционные.

Как отмечается в материале, ситуация демонстрирует глубину проблемы, с которой сталкивается нефтепереработка в Китае. Слабое восстановление экономики и резкий рост использования населением электромобилей снижает спрос на топливо. В этих условиях доходы НПЗ стремительно падают, и не все предприятия могут с этим справиться.

Китайские «чайники» долгое время специализировались на нефти из Венесуэлы и Ирана, но с 2022 года они активно покупают сырье из России. Их работа строго на китайский рынок и небольшой размер позволяли игнорировать международные санкции.

Ранее сообщалось, что Китай на фоне недавнего снижения цен на нефть мог начать скупать ее в объемах около 16 миллионов баррелей в месяц, чтобы пополнить стратегические резервы. Работой занимаются государственные компании, однако из-за большой секретности процесса аналитики затрудняются оценить величину имеющихся у страны резервов.