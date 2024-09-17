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17:07, 17 сентября 2024Мир

Бербок связала поддержку Украины с гарантией выживания одной страны

Глава МИД ФРГ Бербок: поддержка Украины является залогом выживания Молдавии

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Финансовая и военная поддержка Украины в конфликте с Россией является «залогом выживания» соседней Молдавии. Об этом в ходе официального визита в Кишинев заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.

«Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдавией... Понятно, что больше всего беспокоит здешних людей: если Украина "упадет", то Молдавия будет следующей страной на очереди», — заявила министр иностранных дел ФРГ.

Также в ходе визита Бербок ранее заявила, что Берлин выделит Киеву дополнительную помощь на 100 миллионов евро. Она аргументировала это решение тем, что Россия якобы «вновь готовит зимнюю серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой и максимально ужасной».

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      Виктория Кондратьева
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