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14:36, 17 сентября 2024Экономика

Депстрой Москвы переименовали

Собянин переименовал Депстрой Москвы в Департамент гражданского строительства

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мэр Сергей Собянин решил переименовать Департамент строительства города Москвы в Департамент гражданского строительства города Москвы. Это следует из постановления, которое опубликовано на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Главой ведомства назначили Рафика Загрутдинова — до этого он был руководителем столичного Депстроя. Уточняется, что эту должность он будет занимать до конца срока полномочий Собянина.

Переименованный департамент не будет заниматься строительством транспортной и инженерной инфраструктуры — эти задачи теперь возложены на новый Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, подчеркивается в постановлении.

Ранее Собянин объявил об открытии в Москве двух новых дорог — транспортной связки между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе, а также развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Эти участки должны улучшить транспортную доступность для жителей нескольких районов столицы.

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      Нина Ташевская
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