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12:06, 17 сентября 2024Экономика

«Роснефть» провела экспедицию по изучению диких северных оленей

На западном Таймыре состоялась экспедиция по изучению дикого северного оленя

Фото: Павел Львов / РИА Новости

При поддержке «Роснефти» на западном Таймыре состоялась экспедиция по изучению дикого северного оленя. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и заповедников Таймыра провели комплексные учеты численности и миграции животных для актуализации данных о состоянии таймыро-эвенкийской популяции. Исследования велись, в том числе с использованием водного транспорта и самолета-амфибии.

Общая протяженность лодочных маршрутов экспедиции по изучению дикого северного оленя превысила 2800 километров, а площадь авианаблюдений - 360 тысяч квадратных километров. На острове Сибирякова специалисты обнаружили субпопуляцию животных, численностью не менее 100 особей. Возникновение и заселение островных популяций вызывает большой интерес ученых. Как правило, на острова олени попадают по льду, но в этом году специалисты СФУ зарегистрировали случай преодоления оленем водного пространства протяженностью 12 километров.

«Роснефть» исследует диких северных оленей с 2014 года. С помощью спутниковых меток, установленных на оленей, ученые впервые проследили их полный годовой цикл миграции, а также выявили сезонные особенности поведения.

Полевые работы проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». Ее реализует Арктический Научный Центр компании. В период с 2024 по 2027 годы на полуострове Таймыр планируются исследования карской субпопуляции белого медведя, птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.

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