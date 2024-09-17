«Роснефть» провела экспедицию по изучению диких северных оленей

На западном Таймыре состоялась экспедиция по изучению дикого северного оленя

При поддержке «Роснефти» на западном Таймыре состоялась экспедиция по изучению дикого северного оленя. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и заповедников Таймыра провели комплексные учеты численности и миграции животных для актуализации данных о состоянии таймыро-эвенкийской популяции. Исследования велись, в том числе с использованием водного транспорта и самолета-амфибии.

Общая протяженность лодочных маршрутов экспедиции по изучению дикого северного оленя превысила 2800 километров, а площадь авианаблюдений - 360 тысяч квадратных километров. На острове Сибирякова специалисты обнаружили субпопуляцию животных, численностью не менее 100 особей. Возникновение и заселение островных популяций вызывает большой интерес ученых. Как правило, на острова олени попадают по льду, но в этом году специалисты СФУ зарегистрировали случай преодоления оленем водного пространства протяженностью 12 километров.

«Роснефть» исследует диких северных оленей с 2014 года. С помощью спутниковых меток, установленных на оленей, ученые впервые проследили их полный годовой цикл миграции, а также выявили сезонные особенности поведения.

Полевые работы проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». Ее реализует Арктический Научный Центр компании. В период с 2024 по 2027 годы на полуострове Таймыр планируются исследования карской субпопуляции белого медведя, птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.