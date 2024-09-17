Литва запланировала разместить на своей территории около тысячи солдат США

Литва запланировала разместить около тысячи солдат США на полигоне в Пабраде

Около тысячи американских солдат планируют разместить в Литве на центральном полигоне армии в Пабраде. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, передает ТАСС.

По его словам, переброска в Литву бригады бундесвера (Вооруженных сил Германии) не уменьшает значения присутствия американских военных. Он добавил, что обновляемая инфраструктура полигона в Пабраде позволит предложить США планировать размещение около тысячи военнослужащих в Литве.

В Пабраде Науседа наблюдал за учениями американских военных, в том числе за стрельбами из танков Abrams. Президент заявил, что целью Вильнюса является непрерывное присутствие в Литве военного контингента США.

Ранее глава МИД прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что стратегическим приоритетом Литвы должна стать победа Украины в конфликте с Россией. Он добавил, что Вильнюс может чувствовать себя в безопасности благодаря обещанию Вашингтона разместить в стране военные силы США.