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15:59, 17 сентября 2024Бывший СССР

Литва запланировала разместить на своей территории около тысячи солдат США

Литва запланировала разместить около тысячи солдат США на полигоне в Пабраде

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Около тысячи американских солдат планируют разместить в Литве на центральном полигоне армии в Пабраде. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, передает ТАСС.

По его словам, переброска в Литву бригады бундесвера (Вооруженных сил Германии) не уменьшает значения присутствия американских военных. Он добавил, что обновляемая инфраструктура полигона в Пабраде позволит предложить США планировать размещение около тысячи военнослужащих в Литве.

В Пабраде Науседа наблюдал за учениями американских военных, в том числе за стрельбами из танков Abrams. Президент заявил, что целью Вильнюса является непрерывное присутствие в Литве военного контингента США.

Ранее глава МИД прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что стратегическим приоритетом Литвы должна стать победа Украины в конфликте с Россией. Он добавил, что Вильнюс может чувствовать себя в безопасности благодаря обещанию Вашингтона разместить в стране военные силы США.

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      Илья Таксюр
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