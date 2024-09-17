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13:37, 17 сентября 2024Экономика

«МегаФон» назвал сопутствующие покупке телефона аксессуары и услуги

«МегаФон»: россияне стали чаще покупать смартфоны вместе с аксессуарами

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Новые телефоны все чаще покупают в паре с аксессуарами, другими гаджетами и сервисными услугами. Соотношение всех приобретенных смартфонов в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota в январе-августе 2024 года к купленным вместе с ними дополнительным товарам и услугам составило 1:1,5, то есть с каждым смартфоном клиенты выбирали в среднем полтора дополнительных товара. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на семь процентов.

Дополнительные товары, приобретаемые вместе со смартфонами, можно разделить на четыре категории: аксессуары для смартфонов, портативная техника, настройка оборудования и страхование гаджета. В категории аксессуаров в текущем году заметно выросли три позиции: аккумуляторные батареи (+359 процентов), наушники (+153 процента) и защитные пленки на смартфон (+64 процента).

При этом пленки в последние годы стали «персонализированными»: их «вырезают» под габариты экрана смартфона прямо в салоне. Именно пленки занимают наибольшую долю среди всех наименований в категории аксессуаров, которые чаще берут вместе со смартфоном – на них в этом году пришлось 22 процента, за пленками идут чехлы с 20 процентами.

Среди портативной техники вместе со смартфоном стали чаще брать смарт-часы. В январе-августе этого года покупки умных часов в паре со смартфоном выросли в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 240 процентов. Доля смарт-часов среди всей портативной техники, приобретенной вместе со смартфоном, в этом году составила 64 процента.

На 36 процентов чаще клиенты стали заказывать услугу по настройке оборудования, и на 31 процент - страховать смартфоны.

«Мы всегда готовы поддержать стремление покупателя «прокачать» или защитить свой смартфон – как физически, так и виртуально. Поэтому у нас представлен весь спектр товаров и услуг для смартфонов: от защитных чехлов и пленок на экран, наушников, умных часов и браслетов до аксессуаров для авто и отдыха, установки необходимых приложений», – отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

В частности, по его словам, рост спроса на услуги по настройке оборудования можно объяснить регулярными запросами на установку антивирусов. Сейчас это особенно актуально в связи с обилием мошенничества в интернете, добавил Давид Борзилов.

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      Алена Шаповалова
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