Полиция занялась исчезновением пережившего покушение Тамбовской ОПГ бизнесмена

Полиция проводит проверку по заявлению об исчезновении бывшего совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева, пережившего покушение, организованное лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным). Об этом сообщает РБК.
В правоохранительные органы обратился член совета директоров ПНТ Михаил Скигин, который просит прояснить судьбу делового партнера, по доверенности передавшего 50 процентов акций предприятия жене Елене Васильевой.
Скигин, у которого произошел корпоративный конфликт с новой владелицей ценных бумаг, утверждает, что процедура передачи ПНТ была проведена с нарушениями закона и без участия самого Васильева. Он в апреле 2022 года был признан судебно-медицинской комиссией недееспособным. Тем не менее нотариус Елена Торопова заверила доверенность от его имени, выданную Елене Васильевой, из-за чего попала под следствие. В МВД возбудили против нотариуса уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.
В январе 2022 года у Васильева случился инсульт, его нашел охранник. С тех пор он находится в своем поместье в Вырице под Петербургом, рассказывала супруга бизнесмена. Однако его никто не видел. Летом 2023 года стало известно, что акции ПНТ перешли в дар Елене Васильевой.
В 2016 году Барсуков получил 23 года колонии за покушение на совладельца ПНТ.