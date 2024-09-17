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11:39, 17 сентября 2024Силовые структуры

Полиция занялась исчезновением пережившего покушение Тамбовской ОПГ бизнесмена

РБК: полиция проверит обстоятельства исчезновения экс-совладельца ПНТ Васильева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полиция проводит проверку по заявлению об исчезновении бывшего совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева, пережившего покушение, организованное лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным). Об этом сообщает РБК.

В правоохранительные органы обратился член совета директоров ПНТ Михаил Скигин, который просит прояснить судьбу делового партнера, по доверенности передавшего 50 процентов акций предприятия жене Елене Васильевой.

Скигин, у которого произошел корпоративный конфликт с новой владелицей ценных бумаг, утверждает, что процедура передачи ПНТ была проведена с нарушениями закона и без участия самого Васильева. Он в апреле 2022 года был признан судебно-медицинской комиссией недееспособным. Тем не менее нотариус Елена Торопова заверила доверенность от его имени, выданную Елене Васильевой, из-за чего попала под следствие. В МВД возбудили против нотариуса уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

В январе 2022 года у Васильева случился инсульт, его нашел охранник. С тех пор он находится в своем поместье в Вырице под Петербургом, рассказывала супруга бизнесмена. Однако его никто не видел. Летом 2023 года стало известно, что акции ПНТ перешли в дар Елене Васильевой.

В 2016 году Барсуков получил 23 года колонии за покушение на совладельца ПНТ.

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      Любовь Ширижик
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