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12:24, 17 сентября 2024Силовые структуры

После летальных капельниц в Красноярском крае арестовали одного из врачей

В Красноярском крае арестовали врача после смерти трех пациентов от капельниц
Начало событий в новости В российском регионе девять человек задержали после смерти пациентов от капельниц

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Суд заключил под стражу одного из девяти задержанных по делу о летальных капельницах в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального главка Следственного комитета России Ларису Нейланд.

Арестованный — один из руководителей организованной группы и действующий врач скорой помощи. Он пробудет в СИЗО два месяца.

По данным Нейланд, следствию еще предстоит выяснить, в какой период времени действовали злоумышленники — по некоторым данным, их преступная деятельность началась не позднее 2023 года. Уточняется, что все участники группы имеют медицинское образование, но организация, в которой они работали, лицензии не имела.

Предварительно, члены организованной группы незаконно оказывали медицинские услуги по выводу людей, страдающих наркоманией и алкоголизмом, из абстинентного синдрома с использованием капельниц с психотропными и сильнодействующими препаратами. Жертвами их действий стали три человека.

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      Олеся Мицкевич
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