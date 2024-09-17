Появились подробности о крушении вертолета Robinson в Приамурье

Вертолет Robinson потерпел крушение в районе села Золотая Гора в тайге Приамурья

Вертолет Robinson R66, который упал Амурской области, предварительно, потерпел крушение в тайге в районе села Золотая Гора. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, аварийный маяк воздушного судна сработал в 35 километрах от этого места в районе 21.00 16 сентября по местному времени. На борту находились пилот и два пассажира.

Вертолет принадлежал компании-лидеру по добыче россыпного драгметалла в области « Хэргу», на его борту находились сотрудники предприятия. К поискам Robinson подключат вертолет, вездеходы и машины.

Сообщения о падении вертолета в Приамурье появились в ночь на вторник, 17 сентября. Судно совершало незарегистрированный полет по территории Зейского округа. Поисках участвуют восемь человек и две единицы техники.