Доходы от вкладов свыше 190 тысяч рублей попадут под налог с процентов. Этот порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19 процентов, сообщает издание «Известия».
Доля вкладчиков, попадающих под сбор, составляет не более 5 процентов
Согласно оценке экспертов, для получения дохода более 190 тысяч рублей на депозите и накопительных счетах вкладчиков должно лежать не более миллиона рублей. Цифра может разниться в зависимости от условий в финансовой организации. Таким образом, под сбор попадет не больше пяти процентов вкладчиков — это около миллиона человек.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова разъяснила, что если вкладчик получил за 2024 год 200 тысяч рублей, то платить НДФЛ в размере 13 процентов придется только с суммы превышения облагаемой базы — с 10 тысяч рублей (1300 рублей).
Финальную сумму Федеральная налоговая служба (ФНС) рассчитывает самостоятельно и направляет соответствующее уведомление.
ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога
Как сообщает РБК, россияне уже начали получать уведомления от ФНС, в которых говорится, что оплату нужно произвести по 1 декабря.
В уведомлении также содержится перечень банков, в которых открыты вклады, сумма процентов, начисленных по счетам и депозитам, а также сумма, с которой нужно уплатить налог.
НДФЛ на вклады был введен в России в 2021 году, однако срок его уплаты сдвигался. 2023 год станет первым, за который будет взиматься налог. Он коснется вкладчиков, которые получили за прошлый год процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.