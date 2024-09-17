Россиянам рассказали, с какой суммы нужно платить налог на вклад. Сколько вкладчиков попадет под сбор?

«Известия» сообщили, что под налог на вклады попадут доходы от 190 тысяч рублей

Доходы от вкладов свыше 190 тысяч рублей попадут под налог с процентов. Этот порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19 процентов, сообщает издание «Известия».

Доля вкладчиков, попадающих под сбор, составляет не более 5 процентов

Согласно оценке экспертов, для получения дохода более 190 тысяч рублей на депозите и накопительных счетах вкладчиков должно лежать не более миллиона рублей. Цифра может разниться в зависимости от условий в финансовой организации. Таким образом, под сбор попадет не больше пяти процентов вкладчиков — это около миллиона человек.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова разъяснила, что если вкладчик получил за 2024 год 200 тысяч рублей, то платить НДФЛ в размере 13 процентов придется только с суммы превышения облагаемой базы — с 10 тысяч рублей (1300 рублей).

Финальную сумму Федеральная налоговая служба (ФНС) рассчитывает самостоятельно и направляет соответствующее уведомление.

ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога

Как сообщает РБК, россияне уже начали получать уведомления от ФНС, в которых говорится, что оплату нужно произвести по 1 декабря.

В уведомлении также содержится перечень банков, в которых открыты вклады, сумма процентов, начисленных по счетам и депозитам, а также сумма, с которой нужно уплатить налог.

НДФЛ на вклады был введен в России в 2021 году, однако срок его уплаты сдвигался. 2023 год станет первым, за который будет взиматься налог. Он коснется вкладчиков, которые получили за прошлый год процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.