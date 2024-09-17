Российский боец рассказал о ночи гибели Гудвина и Эрнеста

Российский военнослужащий с позывным Кратос рассказал подробности о произошедшем в ночь гибели бойцов с позывными Гудвин и Эрнест. Слова солдата приводит Telegram-канал журналиста Владимира Соловьева.
По его словам, в ту ночь старшим в группе из семи человек якобы был Эрнест, который распределял людей между домом и подвалом.
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«Ночью прилетела "Баба Яга". В это время в подвале находились Эрнест, Псих, и двоих я не знаю. Дежурил, помню, Гудвин. Где он дежурил, в то место пришелся прилет», — рассказал боец.
Затем дом якобы загорелся. Военнослужащие, по словам Кратоса, до последнего ждали в горящем доме. Затем, когда обстановка успокоилась, они направились к подвалу. Там бойцы обнаружили, что его завалило обломками после взрыва.