Российский боец рассказал о ночи гибели Гудвина и Эрнеста

Российский боец Кратос рассказал о событиях в ночь гибели Гудвина и Эрнеста

Российский военнослужащий с позывным Кратос рассказал подробности о произошедшем в ночь гибели бойцов с позывными Гудвин и Эрнест. Слова солдата приводит Telegram-канал журналиста Владимира Соловьева.

По его словам, в ту ночь старшим в группе из семи человек якобы был Эрнест, который распределял людей между домом и подвалом.

«Ночью прилетела "Баба Яга". В это время в подвале находились Эрнест, Псих, и двоих я не знаю. Дежурил, помню, Гудвин. Где он дежурил, в то место пришелся прилет», — рассказал боец.

Затем дом якобы загорелся. Военнослужащие, по словам Кратоса, до последнего ждали в горящем доме. Затем, когда обстановка успокоилась, они направились к подвалу. Там бойцы обнаружили, что его завалило обломками после взрыва.