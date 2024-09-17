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12:26, 17 сентября 2024Моя страна

Солидных кабанов заметили в российском регионе

«Земля леопарда» показала снимки «солидных» кабанов

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Кабаны, обитающие на территории национального парка «Земля леопарда», попали в объектив фотоловушки. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале дирекция заповедников.

«Это сейчас кабаны выглядят так солидно, а когда-то они начинали свою «карьеру» с маленького полосатого мини-пига», — говорится в описании к снимкам, на которых запечатлены взрослые кабаны.

Сотрудники нацпарка рассказали, что окраска поросят сильно отличается от цвета взрослых особей: шерсть покрыта белыми, черно-бурыми и желтыми полосами. Уже в трехмесячном возрасте волосяной покров сменяется на однотонно-бурый.

«Подрастая, кабан становится настоящим силачом с коротким и плотным телом, толстыми высокими ногами. Появляются клыки. У самца они гораздо более развиты, чем у самки», — добавили в нацпарке.

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      Варвара Кошечкина
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