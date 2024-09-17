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13:23, 17 сентября 2024Россия

Участник первого потока проекта «Время героев» стал сенатором от Курской области

Участник первого потока «Времени героев» назначен сенатором от Курской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Участник президентской программы «Время героев» Алексей Кондратьев наделен полномочиями сенатора от Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, 17 сентября было подписано соответствующее постановление. Смирнов рассказал, что с первого дня вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области Кондратьев принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы.

Кондратьев служил в военно-десантных войсках и частях Специального Назначения ГРУ. В 2022 году, будучи военным пенсионером, вернулся в ряды Вооруженных сил добровольцем. С 2010 по 2015 год занимал пост мэра Тамбова, позже стал сенатором от Тамбовской области в Совете Федерации.

В мае 2024 года вошел в число 83 участников первого уровня первого потока кадровой программы «Время героев».

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