Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:11, 17 сентября 2024Культура

Ушел из жизни снявший «Место встречи изменить нельзя» режиссер

Режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака ушел из жизни

Фото: Institute of Documentary Film / ТАСС

Советский и украинский кинооператор и режиссер Леонид Бурлака, снявший вместе со Станиславом Говорухиным сериал «Место встречи изменить нельзя», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По информации издания, ссылающегося на национальный Союз кинематографистов, причиной смерти кинематографиста стала тяжелая и продолжительная болезнь. Прощание с Леонидом состоится на Одесской киностудии 17 сентября.

Ранее стало известно, что советского актера Бориса Щербакова госпитализировали в тяжелом состоянии.

Андрей Шеньшаков
Комментарии отключены
Последние новости

В Кремле ответили на вопрос об обращении жителей Суджи по поводу гумкоридора

Рианна прошлась по улице в откровенном виде и вызвала споры в сети

В Еврокомиссии назвали сумму предоставленной Украине помощи с начала СВО

В Кремле раскрыли отношение к блокировке RT

Упал экспорт одного российского морепродукта

Солидных кабанов заметили в российском регионе

Глава Еврокомиссии утвердила кандидатуру преемника Борреля

В Кремле ответили на вопрос о масочном режиме на фоне роста заболеваемости ОРВИ

После летальных капельниц в Красноярском крае арестовали одного из врачей

Опубликованы первые фотографии обломков батискафа Titan

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше