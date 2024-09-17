Ушел из жизни снявший «Место встречи изменить нельзя» режиссер

Режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака ушел из жизни

Советский и украинский кинооператор и режиссер Леонид Бурлака, снявший вместе со Станиславом Говорухиным сериал «Место встречи изменить нельзя», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По информации издания, ссылающегося на национальный Союз кинематографистов, причиной смерти кинематографиста стала тяжелая и продолжительная болезнь. Прощание с Леонидом состоится на Одесской киностудии 17 сентября.

Ранее стало известно, что советского актера Бориса Щербакова госпитализировали в тяжелом состоянии.