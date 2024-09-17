В России назвали последствие предупреждения Путина о войне с НАТО

Сенатор Долгов: сигналы Путина о войне России с НАТО дошли до адресатов

Предупреждение президента Владимира Путина о том, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным оружием вглубь России будет означать вовлечение НАТО в конфликт, дошло до адресатов. Об этом заявил изданию «Взгляд» сенатор Константин Долгов.

По его словам, вопрос лишь в том, какой вывод из этого сигнала сделают западные страны. Сенатор считает, что доверять заявлениям Вашингтона об ударах дальнобойным оружием по России нельзя.

«На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», — заявил Долгов.

Ранее, 12 сентября, Путин заявил, что разрешение Киеву бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. По его словам, возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также президент подчеркнул, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».