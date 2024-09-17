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18:17, 17 сентября 2024Россия

В России прокомментировали закупку оружия для Украины за счет активов Москвы

Сенатор Карасин назвал бандитизмом покупку оружия для Украины за счет активов РФ

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Москва ответит Западу на использование прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал закупку оружия для Киева за счет российских средств.

Это очередной пример международного бандитизма XXI века. В свое время этому будет дана оценка с финансовыми последствиями для тех, кто это принимал

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Ответ наш должен быть комплексным. У нас много направлений борьбы за нашу стратегическую безопасность. Первое и главное направление — это поля противостояния неонацистам в западной части. Но не только это. Мы должны дать отповедь всем актам современного финансового и политического бандитизма во всеуслышание и делать максимально все, чтобы это было услышано на Западе. Там тоже уже привыкли жить по каким-то законам, которые сейчас с размаху нарушаются без всяких объяснений. Дела у киевского режима идут не очень гладко, если говорить мягко, поэтому все эти неприличные решения ощущаются международным сообществом», — сказал сенатор.

Евросоюз направил Украине 1,4 миллиарда евро в качестве военной помощи, сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Эти средства были изъяты из прибыли от замороженных на западных счетах активов России. Средства пойдут на поставку приоритетного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО).

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