В России прокомментировали закупку оружия для Украины за счет активов Москвы

Сенатор Карасин назвал бандитизмом покупку оружия для Украины за счет активов РФ

Москва ответит Западу на использование прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал закупку оружия для Киева за счет российских средств.

Это очередной пример международного бандитизма XXI века. В свое время этому будет дана оценка с финансовыми последствиями для тех, кто это принимал Григорий Карасин российский сенатор

«Ответ наш должен быть комплексным. У нас много направлений борьбы за нашу стратегическую безопасность. Первое и главное направление — это поля противостояния неонацистам в западной части. Но не только это. Мы должны дать отповедь всем актам современного финансового и политического бандитизма во всеуслышание и делать максимально все, чтобы это было услышано на Западе. Там тоже уже привыкли жить по каким-то законам, которые сейчас с размаху нарушаются без всяких объяснений. Дела у киевского режима идут не очень гладко, если говорить мягко, поэтому все эти неприличные решения ощущаются международным сообществом», — сказал сенатор.

Евросоюз направил Украине 1,4 миллиарда евро в качестве военной помощи, сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Эти средства были изъяты из прибыли от замороженных на западных счетах активов России. Средства пойдут на поставку приоритетного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО).