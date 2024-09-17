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09:28, 17 сентября 2024Россия

В России родители стали чаще учить детей вне школ

МГПУ: в России стали набирать популярность домашнее обучение и онлайн-школы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России родители начали чаще учить детей вне школ — популярность стали набирать домашнее обучение и онлайн-школы. Об этом говорится в исследовании Московского городского педагогического университета (МГПУ), передает «Коммерсантъ».

Согласно приведенной статистике, с 2016 года количество детей, обучающихся вне школ, увеличилось в 10 раз. Если в 2016 году не очно обучались 17,9 тысячи школьников (0,1 процента от общего числа учащихся), то к 2023 году их число увеличилось до 174,7 тысячи (1 процент). Наиболее популярно домашнее обучение было в период пандемии коронавируса, но тенденция сохранилась и на сегодня.

Авторы исследования убеждены, что родителей привлекает возможность индивидуального подхода к обучению их детей. Руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании МГПУ Елена Петряева отметила, что исследование образовательных сайтов показало, что они предлагают обучение группами по 10-15 человек, а также сопровождение логопеда и психолога. «Можно сделать вывод, что именно этого и не хватает родителям в общеобразовательных учебных заведениях», — заключила она.

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Альтернативные форматы особенно популярны среди спортсменов или музыкантов, которым неудобно посещать стандартную школу, а также детей, чьим родителям часто приходится переезжать ввиду работы. Кроме того, часть россиян уехали за границу вместе с детьми после 2022 года, но приняли решение дать им российское образование.

При этом эксперты не исключают, что процент «внеклассного» образования все еще незначителен и не превышает статистическую погрешность. В частности, отмечается, что статистика может быть некорректной ввиду того, что некоторые частные школы не регистрируются как учебное заведение. Кроме того, рост популярности альтернативных форм зафиксировали только в избранных социальных группах с хорошим доходом и из городов — для остальных это оказалось недоступно.

Ранее россияне рассказали об опасении подорожания услуг репетиторов. Уверенность в том, что траты на ребенка в новом учебном году возрастут, высказали 79 процентов родителей. Из них 38 процентов ожидают увеличения расходов в связи с дополнительными занятиями.

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      Елена Торубарова
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