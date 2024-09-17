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17:38, 17 сентября 2024Россия

Вдова переведенного в штурмовики разведчика Гудвина рассказала о последних днях мужа

Вдова разведчика Гудвина Ежик: отряд мужа три дня перемещался без задачи

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Отряд переведенного в штурмовики из-за конфликта с командованием БПЛА-разведчика Гудвина (Дмитрия Лысаковского) три дня перемещался под обстрелами в попытке получить от командования конкретную боевую задачу. Эти подробности о последних днях мужа рассказала в своем Telegram-канале вдова и сослуживица Гудвина Ежик (Евгения Яренкевич).

Гибель разведчиков Гудвина и Эрнеста

Гудвин и Эрнест служили в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа и занимались разведкой с применением беспилотников. В сентября они заявили о конфликте с командованием и криминальной составляющей в действиях начальства и рассказали, что из БПЛА-разведчиков их перевели в штурмовики. В видеообращении военные добавили, что на штурм их отправили «в один конец». Со штурма бойцы не вернулись. После случившегося министр обороны России Андрей Белоусов поручил генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации.

По словам Яренкевич, перед тем как отправить Гудвина и Эрнеста на штурмовые позиции, начальство не дало им ни инструкций, ни поддержки с воздуха.

«Их сорвали с рабочей позиции: час на сборы и вперед. Ни карты местности, ни расположения противника, ни связи, ни сопровождения с воздуха. Ничего», — рассказала Ежик. Она добавила, что один из командиров, которому было поручено вести группу бывших БПЛА-разведчиков, «просто пропал».

Пять километров в одну точку — нет задачи. Пять километров обратно за задачей. Десять километров вперед, и снова без конкретной задачи!

Евгения Яренкевич

По словам Яренкевич, командиры Гудвина и Эрнеста решили сознательно уничтожить бывший расчет воздушной разведки.

Ранее Ежик заявила, что до сих пор ничего не знает о теле мужа, а официально он числится пропавшими без вести.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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