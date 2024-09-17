Женщина организовала секс-забастовку ради развода

Чтобы добиться развода, ортодоксальная иудейка из США попыталась лишить секса других последователей этой веры. Об этом пишет Jerusalem Post.

29-летняя Малки Берковиц решила развестись со своим мужем в 2020 году. Несмотря на ее просьбу, он отказался выдавать ей гет — так называемое разводное письмо, которое в случае разрыва ортодоксальный иудей должен написать по определенным правилам и отдать супруге. Только в этом случае развод считается действительным. Берковиц провела четыре года в статусе агуны — жены без мужа.

Устав быть агуной, в марте 2024 года Берковиц рассказала о своей проблеме активистке Адине Саш. Та решила помочь Берковиц и попыталась убедить своих подписчиц в соцсетях присоединиться к своеобразной забастовке. Им предстояло каждую пятницу — в ночь мицвы — отказывать своим мужьям в сексе. Это планировалось делать до тех пор, пока Берковиц не получит гет и не станет «свободна от оков».

У Саш 74 тысячи подписчиков, поэтому ее призыв быстро стал известен местной еврейской общине. Реакция на него оказалась противоречивой: одни поддерживали идею, другие осуждали использование секса в качестве инструмента давления.

Так или иначе, план сработал, и муж Берковиц действительно согласился отдать гет. Неизвестно, что именно стало причиной такого решения и какую роль в этом сыграла кампания Саш. Активистка считает, что забастовка в любом случае имела положительный эффект, потому что подсветила проблему, с которой часто сталкиваются последовательницы ортодоксального иудаизма.

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