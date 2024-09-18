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15:02, 18 сентября 2024Экономика

Масштабы дефицита рабочих рук в США оценили

Bloomberg: США грозит нехватка шести миллионов работников к 2032 году

Фото: Etienne Laurent / Reuters

К 2032 году США рискуют столкнуться с нехваткой шести миллионов работников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию по исследованию трудового рынка Lightcast.

По ее данным, в 2027 году в США будет недостаточно рабочих рук, чтобы заместить уходящих на пенсию американцев в возрасте от 65 лет. Исследование показало, что из пяти миллионов работников, покинувших рынок труда с 2020 года, около четырех пятых были старше 55 лет.

Еще одной надвигающейся проблемой станет дисбаланс между доступными рабочими и типом работы, которая пользуется спросом. Рабочая сила станет моложе, более образованной и «более женской». Однако эти группы, как пишет издание, не всегда соответствуют отраслям, которые предъявят повышенный спрос на рабочую силу. А это здравоохранение, строительство, сантехника и техническое обслуживание автомобилей.

Подчеркивается, что из категории потенциальных работников убывает очень много мужчин в расцвете сил. Это, в частности, связано с ростом наркомании и количества заключенных. Эти факторы, как полагают Lightcast, привели к тому, что 4,6 миллиона американцев покинули рынок труда. И это на фоне роста количества вакансий в тех сегментах, где традиционно доминировали мужчины.

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Из-за проблем, связанных с алкоголем, было пропущено 232 миллиона рабочих дней. Это эквивалентно отсутствию на рабочих местах 112 тысяч штатных работников в течение целого года.

В такой ситуации США не смогут избежать привлечения трудовых мигрантов. Уже сейчас некоторые отрасли промышленности с трудом обходятся без них. Эксперты Lightcast обнаружили, что 18 процентов работников здравоохранения приезжают из-за пределов США, включая каждого четвертого врача и каждую пятую дипломированную медсестру.

В то же время пока не приходится надеяться на то, что ситуацию сможет поправить искусственный интеллект и автоматизация. Оказалось, что отрасли, которые больше всего нуждаются в работниках, — это как раз те, где ИИ с наименьшей вероятностью заменит людей.

В июле 2024 года уровень безработицы в США вырос до 4,3 процента. При этом забуксовали и темпы роста занятости. Это сочли признаком более широкого спада в экономике.

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      Кирилл Луцюк
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