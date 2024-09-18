Мужчина-инвалид рассказал о спасении своей семьи в Курской области

Мужчина-инвалид вернулся в курское приграничье и перевез семью в ПВР

Прикованный к инвалидному креслу житель Хомутовского района Анатолий Шулепов рассказал, как после объявления обязательной эвакуации вернулся в родное село на такси, чтобы забрать семью и перевезти в пункт временного размещения в Железногорске. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчину эвакуировали из села Калиновка в ПВР в Железногорске уже больше месяца назад. В понедельник, 16 сентября, после объявления обязательной эвакуации, он принял решение, что должен сам вывести свою семью.

Шулепов забрал внучку, ее молодого человека и его мать. Внучку мужчина уже отправил в Курск, остальные остались в пункте временного размещения с ним.

Жители Суджи в Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан, сообщал «Коммерсантъ». Они приложили список со 186 именами близких, которые находятся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории. Утверждается, что о судьбе большинства из них семьям ничего не известно.