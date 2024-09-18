Путин продлил продовольственное эмбарго из Запада сразу на два года

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго сразу на два года, говорится в указе на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе говорится о продлении действия специальных экономических мер с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года, введенных еще в 2014 году в ответ на международные санкции.
В августе 2014 года Россия в ответ на санкции ввела продовольственное эмбарго. Ограничения коснулись тех стран, которые ввели санкции против Москвы, в том числе США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с момента введения продовольственного эмбарго 10 лет назад Россия заместила весь ассортимент западной продукции питания. Он добавил, что изначально решение о введении эмбарго было рискованным, но, как показали дальнейшие события, оправданным, поскольку Россия справилась с поставленными вызовами.