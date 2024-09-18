Путин продлил продовольственное эмбарго из Запада сразу на два года

Путин продлил действие продовольственного эмбарго из западных стран до 2026 года

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго сразу на два года, говорится в указе на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится о продлении действия специальных экономических мер с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года, введенных еще в 2014 году в ответ на международные санкции.

В августе 2014 года Россия в ответ на санкции ввела продовольственное эмбарго. Ограничения коснулись тех стран, которые ввели санкции против Москвы, в том числе США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с момента введения продовольственного эмбарго 10 лет назад Россия заместила весь ассортимент западной продукции питания. Он добавил, что изначально решение о введении эмбарго было рискованным, но, как показали дальнейшие события, оправданным, поскольку Россия справилась с поставленными вызовами.