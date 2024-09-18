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21:56, 18 сентября 2024Экономика

Путин продлил продовольственное эмбарго из Запада сразу на два года

Путин продлил действие продовольственного эмбарго из западных стран до 2026 года

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго сразу на два года, говорится в указе на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится о продлении действия специальных экономических мер с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года, введенных еще в 2014 году в ответ на международные санкции.

В августе 2014 года Россия в ответ на санкции ввела продовольственное эмбарго. Ограничения коснулись тех стран, которые ввели санкции против Москвы, в том числе США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с момента введения продовольственного эмбарго 10 лет назад Россия заместила весь ассортимент западной продукции питания. Он добавил, что изначально решение о введении эмбарго было рискованным, но, как показали дальнейшие события, оправданным, поскольку Россия справилась с поставленными вызовами.

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      Марина Совина
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