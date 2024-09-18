Россияне рассказали о желании совершить гастропутешествие

Аналитики: 89 % опрошенных хотят совершить гастропутешествие по России

ИОМ «Анкетолог» провел опрос и выяснил, что 89 процентов респондентов в будущем хотели бы совершить поездку по России с целью гастрономического туризма. А четверть тех, кто не планирует такое путешествие, передумали бы при наличии в городе ресторанного гида.

78 процентов задержались бы в другом городе, чтобы посетить заведения из гастрономического путеводителя. 85 процентов респондентов говорят, что воспользовались бы гидом еще на этапе планирования поездки в другой город или страну. А для 83 процентов опрошенных гид — источник информации, которому они доверяют.

В целом в путешествиях большинство россиян посещают заведения, чтобы попробовать местную кухню и перекусить привычными блюдами (92 процента). 86 процентов респондентов ходят в кафе или закусочные, а 68 процентов обедают в ресторанах. 50 процентов из тех, кто посещает кафе и закусочные во время путешествий, делают это раз в день, а 26 процентов — несколько раз в день.

При выборе ресторана во время поездки респонденты используют разные источники информации: онлайн-справочники с картами — 52 процента, рекомендации местных жителей — 47 процентов, приложения для поиска ресторанов — 20 процентов, рейтинги заведений в интернете — 18 процентов, гастрономические гиды — 7 процентов.

В опросе принимали участие 1600 респондентов — жители городов-миллионников, которые посещали рестораны и путешествовали по России за последний год.

