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12:39, 18 сентября 2024Экономика

Сбер прокомментировал приостановку выдачи кредитов по семейной ипотеке

Сбер возобновит семейную ипотеку после выделения дополнительного лимита

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» со среды, 18 сентября. По данным пресс-службы регулятора, поступившим в редакцию «Ленты.ру», такая мера необходима в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных российским правительством.

«Для клиентов, которые уже записались на сделку в Сбере, выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно», — указали в банке.

При этом на сервисе «Домклик» россияне все еще могут подать заявки по данной программе. Запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита. Как указали в «Домклике», всего после перезапуска льготной программы россиянам выдали кредитов на общую сумму более 230 миллиардов рублей.

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      Анастасия Алимпиева
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