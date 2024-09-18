Сбер прокомментировал приостановку выдачи кредитов по семейной ипотеке

Сбер возобновит семейную ипотеку после выделения дополнительного лимита

Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» со среды, 18 сентября. По данным пресс-службы регулятора, поступившим в редакцию «Ленты.ру», такая мера необходима в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных российским правительством.

«Для клиентов, которые уже записались на сделку в Сбере, выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно», — указали в банке.

При этом на сервисе «Домклик» россияне все еще могут подать заявки по данной программе. Запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита. Как указали в «Домклике», всего после перезапуска льготной программы россиянам выдали кредитов на общую сумму более 230 миллиардов рублей.

