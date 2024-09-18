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11:40, 18 сентября 2024Экономика

Спрогнозированы цены на российский газ

ЦЦИ: в 2024-м экспортная цена российского газа составит $297 за 1000 кубометров
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Средняя экспортная стоимость трубопроводного газа из России в 2024 году составит 297 долларов за тысячу кубометров. Цены российских энергоресурсов спрогнозировали аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ), сообщает газета «Ведомости». https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/09/18/1062836-analitiki-povisili-prognoz-eksportnoi-tseni-na-gaz

Аналитики повысили свой предыдущий прогноз в размере 277 долларов, однако это это все еще на три процента ниже показателей 2023 года (305 долларов за тот же объем). По оценке ведомства, в 2025 году стоимость топлива снизится до 456 долларов за тысячу кубометров, а в 2026 — до 247 долларов.

Согласно данным биржи ICE, фьючерсы на газ по индексу хаба TTF в Нидерландах с поставкой в октябре торговались в диапазоне 390-405 долларов. С начала года топливо подорожало на шесть-десть процентов. При этом утром стоимость газа поднялась до отметки 411,2 доллара за тысячу кубометров.

Эксперты скорректировали прогнозы из-за роста мировых газовых котировок на фоне аномальной жары и высокого спроса в Азии. По оценке ЦЦИ, на стоимость газа также повлияли поднимающиеся цены на нефть и нефтепродукты, к которым частично привязаны и газовые контракты.

По мнению старшего аналитика «БКС мир инвестиций» Рональда Смита, фактическая экспортная цена на российский газ в 2024 году может превысить прогноз ЦЦИ. Однако прочие аналитики отмечают, что значительная часть поставок идет в страны ближнего зарубежья и Китай, для которых делают скидки по сравнению с поставками в Европу на пять-двадцать процентов.

В июле ЕС импортировал трубопроводный газ из России в максимальном объеме с конца зимы прошлого года. Европейские страны нарастили закупки российского топлива в полтора раза по сравнению с показателем годом ранее — до 665,4 миллиона евро. По данным Евростата, главным покупателем стала Италия, нарастившая закупки в пять раз по сравнению с прошлым июлем.

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      Вячеслав Агапов
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