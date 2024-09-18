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19:59, 18 сентября 2024Бывший СССР

Украина потратит еще полтриллиона гривен на военные расходы

Умеров: Украина потратит еще 495 миллиардов гривен на военные расходы
СюжетМинобороны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина потратит дополнительно еще полтриллиона гривен на военные расходы. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Умеров рассказал о повышении Верховной Радой расходов на оборону в 2024 году еще на 495 миллиардов гривен (1,08 триллиона рублей). Как сообщается, 274,4 миллиарда гривен (603,6 миллиарда рублей) пойдут на выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их семьям.

Министр также рассказал о выделении 76,2 миллиарда гривен (167,6 миллиарда рублей) на закупки вооружения у техники. «Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны», — заявил глава украинского Минобороны.

Ранее Рада одобрила в первом чтении закон о повышении налогов. Предполагается, что в текущем году налоговые изменения принесут госбюджету 58 миллиардов гривен (127,6 миллиарда рублей).

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      Юрий Леонов
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