Украина потратит еще полтриллиона гривен на военные расходы

Умеров: Украина потратит еще 495 миллиардов гривен на военные расходы

Украина потратит дополнительно еще полтриллиона гривен на военные расходы. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Умеров рассказал о повышении Верховной Радой расходов на оборону в 2024 году еще на 495 миллиардов гривен (1,08 триллиона рублей). Как сообщается, 274,4 миллиарда гривен (603,6 миллиарда рублей) пойдут на выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их семьям.

Министр также рассказал о выделении 76,2 миллиарда гривен (167,6 миллиарда рублей) на закупки вооружения у техники. «Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны», — заявил глава украинского Минобороны.

Ранее Рада одобрила в первом чтении закон о повышении налогов. Предполагается, что в текущем году налоговые изменения принесут госбюджету 58 миллиардов гривен (127,6 миллиарда рублей).