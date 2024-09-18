В Белоруссии рассказали о планах оппозиции сбить вертолет Лукашенко

Осужденный Зенкевич: белорусская оппозиция планировала сбить вертолет Лукашенко

Белорусская оппозиция вела переговоры с другими странами о финансировании государственного переворота, а также планировала сбить вертолет президента страны Александра Лукашенко. Об этом рассказал осужденный в Белоруссии за заговор с целью захвата власти Юрий Зенкович Первому информационному телеканалу.

По его словам, оппозиция вела переговоры и искала средства на Украине, в Израиле и США. Сообщается, что операция по устранению в 2020 году Лукашенко называлась «Тишина». Зенкович сообщил, что планировалось расстрелять из крупнокалиберного пулемета вертолет президента на взлете или посадке.

«Человек, который поднял руку на главу государства, должен быть уничтожен и достаточно быстро, достаточно показательно», — сказал он.

По информации телеканала, для семьи Лукашенко и его сторонников была уготована «пуля в лоб». Зенкович добавил, что после госпереворота каждый участник заговора должен был получить по одному из регионов Белоруссии в свое управление.

В 2022 году в Белоруссии назначили тюремный срок политологам по делу о захвате власти. Среди них был Зенкович, которому суд назначил 11 лет лишения свободы.