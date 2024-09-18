Idnes: в Чехии столкнулись два пассажирских поезда, около 10 человек пострадали

В столице Чехии Праге столкнулись два пассажирских поезда. Об этом сообщает портал idnes.cz.

«В пражском Либнах столкнулись два пассажирских поезда, пострадали до десяти человек. Спасательная служба направила на место инспектора, врача и четыре спасательных расчета. Улица Чупрова закрыта в обоих направлениях. Пути перевозят пассажиров эвакуационным поездом», — говорится в материале.

По последним данным полиции, в аварии, которая произошла возле моста на улице Чупрова, пострадало около 10 человек, в основном у раненых синяки и ссадины. «Медицинский операционный центр объявил план лечения травм. На месте мы сотрудничаем с пожарной службой и полицией Чешской Республики», — сказала пресс-секретарь Пражской спасательной службы Яна Почтова.

Представитель пожарной охраны Праги Войтех Сосна уточнил, что эвакуация пострадавших происходит с помощью специальных корзин и платформ с моста.

Ранее в американском штате Южная Каролина поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим самоходную артиллерийскую установку. Авария произошла из-за того, что грузовик с САУ застрял на железнодорожном переезде.

