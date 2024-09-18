В Кремле прокомментировали открытие второго фронта США и Украины против России

Песков опроверг открытие второго фронта США и Украины против России в Сирии

В Кремле не видели сообщений о якобы начале совместной подготовки открытия США и Украиной второго фронта против России в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не видел таких сообщений. В этом вопросе я не располагаю информацией, поэтому ничего конкретно не могу сказать по этому поводу», — отметил представитель Кремля.

Ранее осведомленный источник в Службе военной разведки Сирии заявил, что представители Главного управления разведки Вооруженных сил Украины вместе со специалистами из США обучают террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена на территории России) производству и использованию беспилотных систем для ведения войны против России.