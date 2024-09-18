В МВД сообщили об «оперативных мероприятиях» совместно с Росгвардией в Ярославской области

МВД: в Тутаеве проводятся оперативные мероприятия совместно с Росгвардией

В Тутаеве Ярославской области сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией проводят «оперативные мероприятия», сообщили РИА Новости в региональном МВД.

Другие детали не приводятся. До этого Baza сообщила, что УФСБ и МВД проводят в городе «спецоперацию», на данный момент задержаны 20 человек. Местные жители публиковали видео, где слышна стрельба.

Mash сообщил, что силовики в Тутаеве «задержали около двадцати жителей Рыбинска, которые приехали на разборки». По данным Telegram-канала, полиция предотвратила конфликт, пострадавших нет, участников повезли на допрос.