В России усомнились в прогнозе о сильном росте зарплат

Президент SuperJob Захаров: прогноз о сильном росте зарплат в РФ не сбудется

Прогноз Минэкономразвития о сильном росте зарплат в РФ не сбудется. В оценке ведомства усомнился президент и основатель SuperJob Алексей Захаров, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, прогнозы Министерства экономики за последние 20 лет ни разу не сбывались. В подобных сферах не нужно предсказывать, вместо этого необходимо представлять четкий план, отметил он.

«Вот план. Через год зарплата повысится на столько. Не повысится — значит, кого-то президент будет сильно бить ремнем или по шапке», — пояснил Захаров.

Также представитель SuperJob затронул возможный запрет на работу для мигрантов в сферах общепита в ряде регионов. Это уже не первая подобная кампания, которая, по его мнению, также вряд ли будет реализована.

«Я таких кампаний по запрете работы мигрантов видел уже за 20 лет штук 50 в разных регионах. Государственная политика говорит, что мигранты — это хорошо, мы их будем завозить из Кении, из Кубы. Потому что из ближайших республик все закончились, все, кто хотел, уже здесь», — добавил он.

В прогнозе социально-экономического развития страны на три года, подготовленном Минэкономразвития, отмечают, что к 2027 году среднемесячная номинальная зарплата россиян до вычета НДФЛ, но с учетом премий и надбавок вырастет до 119 296 рублей. Это на треть (35 процентов) выше, чем текущий показатель, 88 285 рублей.

Центробанк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки до 19 процентов, отмечал, что зарплаты россиян растут слишком быстро, этот показатель опережает рост производительности труда. Главной причиной в регуляторе называют дефицит кадров.