В российском регионе уклонистов нашли в промышленной зоне с помощью дронов

Военные следователи нашли 14 уклонистов в Чехове с помощью беспилотников

В подмосковном Чехове военные следователи при силовой поддержке Росгвардии провели рейд с целью выявления уклонистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

Правоохранительные органы обследовали промышленную зону площадью 30 гектаров с помощью беспилотников и обнаружили 14 человек, которые не встали на учет при получении российского гражданства.

На опубликованных РИА Новости кадрах видны военные следователи и бойцы спецотряда «Русич», которые обследуют территорию и проводят проверку документов мигрантов.

Уклонистов доставили в военкомат для постановки на учет.