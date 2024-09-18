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14:23, 18 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе уклонистов нашли в промышленной зоне с помощью дронов

Военные следователи нашли 14 уклонистов в Чехове с помощью беспилотников

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В подмосковном Чехове военные следователи при силовой поддержке Росгвардии провели рейд с целью выявления уклонистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

Правоохранительные органы обследовали промышленную зону площадью 30 гектаров с помощью беспилотников и обнаружили 14 человек, которые не встали на учет при получении российского гражданства.

На опубликованных РИА Новости кадрах видны военные следователи и бойцы спецотряда «Русич», которые обследуют территорию и проводят проверку документов мигрантов.

Уклонистов доставили в военкомат для постановки на учет.

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      Любовь Ширижик
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