В США заявили об изучении НАТО идеи создания центра воздушных операций в Арктике

DO: НАТО изучает идею создания центра управления воздушными операциями в Арктике

Североатлантический альянс изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает Defense One (DO).

«Мы собираемся использовать эти близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, (...) я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединенный центр управления воздушными операциями», — сказал он в ходе панельной дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции «Ассоциации воздушно-космических сил».

По словам Хекера, главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи принципиально согласен с идеей, однако отметил, что данное предложение прежде необходимо представить руководству НАТО.

Генерал уточнил, что местоположение потенциального центра пока не определено.

Ранее Пентагон опубликовал обновленную стратегию по Арктике. Среди факторов, ставших причиной выработки нового подхода США к региону, указаны вступление Финляндии и Швеции в НАТО, конфликт на Украине, а также расширение сотрудничества между Москвой и Пекином.