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07:30, 18 сентября 2024Россия

ВС России разбили под Суджей отряд спецназа ВСУ и американскую ЧВК

«Ахмат»: ВС России разбили под Суджей отряд ССО ВСУ и американскую ЧВК

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские Вооруженные силы разбили ряд бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, а также уничтожили несколько сотен единиц техники под Суджей. Об этом рассказал командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» в беседе с РИА Новости.

По словам военнослужащего, Киев продолжает стягивать новые силы. Уточняется, что российские бойца разбили большую часть 61-й, 80-й, 82-й бригады, а также 95-ю бригаду.

Кроме того, в район Суджи завели силы специальных операций ВСУ и привлекли дополнительные иностранные ЧВК.

Ранее жители Суджи в Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан, сообщал «Коммерсантъ». Они приложили список со 186 именами близких, которые находятся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории. Утверждается, что о судьбе большинства из них семьям ничего не известно.

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      Юлия Мискевич
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