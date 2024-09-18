ФСБ опубликовала кадры задержания членов женской ячейки организации террористов

Задержание призывавших к созданию всемирного халифата женщин-террористок попало на видео. Кадры публикует РИА Новости.

На видео показано, как сотрудники ФСБ выламывают дверь частного дома и заходят в здание, в котором находятся женщины. Далее подозреваемые подписывают какие-то бумаги, а силовики проводят обыски, во время которых находят большое количество запрещенной в России экстремистской литературы. После женщин увозят в отделение.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники ФСБ пресекли деятельность участниц законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации, которые вербовали в свои ряды россиян.