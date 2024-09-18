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09:23, 18 сентября 2024Культура

Звезду фильма «Щит и меч» экстренно госпитализировали в Москве

Mash: актер фильма «Щит и меч» Станислав Любшин был экстренно госпитализирован

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Советский и российский актер театра и кино Станислав Любшин был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, звезде фильма «Щит и меч» диагностировали гипертонический криз, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Также у артиста наблюдаются симптомы простуды — кашель, насморк и сильная слабость.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Первый учитель» Наталия Аринбасарова попала в больницу.

Широкой аудитории Любшин наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Щит и меч», «Позови меня в даль светлую», «Не стреляйте в белых лебедей», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза» и другим. В 1981 году Любшину было присвоено почетное звание «Народный артист РСФСР».

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