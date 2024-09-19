19 сентября в России отмечают День оружейника. В мире на эту дату приходится День осведомленности о расслоении аорты, а также День рождения смайлика. Православные сегодня чтут архистратига Михаила. Подробнее о важных торжествах, приметах и знаменитых именинниках, родившихся 19 сентября, — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День российского оружейника
Профессиональный праздник специалистов оборонно-промышленной отрасли учредили в 2011 году по инициативе Михаила Калашникова, создателя всемирно известного автомата. Датой выбрали 19 сентября, так как в этот день православная церковь вспоминает архангела Михаила, который считается предводителем небесного воинства.
Сегодня на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса задействованы около двух миллионов человек. Особенно широко праздник отмечают в «оружейных» городах России — Туле и Ижевске.
Праздники в мире
День осведомленности о расслоении аорты
Расслоение аорты происходит в результате надрыва внутренней выстилки артерии, в результате чего кровь под высоким давлением распространяется между слоями стенки аорты. Такое состояние может привести к разрыву аорты или ишемии миокарда.
Отсутствие своевременного лечения может привести к летальному исходу. День осведомленности о расслоении аорты был учрежден, чтобы побудить людей пройти медицинское обследование. В группе риска — мужчины старше 60 лет, особенно курящие и гипертоники.
День рождения смайлика
Считается, что смайлик придумал профессор Университета Карнеги — Меллона Скотт Фалман. 19 сентября 1982 года он предложил использовать в электронной переписке обозначение улыбки из трех символов: двоеточия, дефиса, и закрывающейся скобки. Кстати, слово «смайлик» перекочевало в русский язык из английского — в переводе smile означает «улыбка».
Какие еще праздники отмечают в мире 19 сентября
- Всемирный день подражания пиратам;
- День рождения домена .SU;
- День кофе в Ирландии;
- День музея в Таиланде.
Какой церковный праздник сегодня
Воспоминание чуда архистратига Михаила
Согласно священному писанию, архангел Михаил — один из высших ангелов и предводитель святого воинства небесного, то есть архистратиг. 19 сентября Церковь вспоминает чудо, явленное архангелом в городе Колоссы.
Согласно преданию, там располагался храм, посвященный архангелу Михаилу. Однажды язычники захотели его уничтожить: они объединили два потока горной реки и направили их на храм. Тогда местный пономарь Архипп Херотопский начал молиться архангелу Михаилу, в ответ святой ударил жезлом по горе, и вся вода хлынула в образовавшееся ущелье. Увидев это чудо, язычники бежали в ужасе. Место, где гора разошлась от удара архангела назвали Хоны, что означает «расселина».
Какие еще церковные праздники отмечают 18 сентября
- День памяти мучеников Евдоксия, Зинона и Макария;
- День памяти преподобного Архиппа Херотопского;
- День памяти мученика Ромила Римского и с ним многих других ;
- День памяти священномученика Кирилла, епископа Гортинского.
Приметы на 19 сентября
- На Руси считалось, что в День Михайлова чуда наступают первые заморозки. Утренний иней 19 сентября предвещал снежную зиму.
- Плохой приметой в этот день считается отказ в просьбе. Человека, который не помог ближнему, ожидают проблемы, и вряд ли он справится с ними сам.
- Не стоит 19 сентября отлучаться из дома надолго. Дорога будет тяжелой.
Кто родился 19 сентября
Константин Дзю (55 лет)
Российский и советский боксер Костя Дзю трижды становился чемпионом СССР, дважды — чемпионом Европы. Также он смог завоевать титул абсолютного чемпиона мира среди профессионалов по версии различных международных спортивных ассоциаций и союзов. В 2011 году Дзю внесли в Международный зал боксерской славы.
Уильям Голдинг (1911-1993)
Английский писатель Уильям Голдинг известен прежде всего как автор романа «Повелитель мух». В числе других ярких произведений — романы «Шпиль», «Воришка Мартин», «Зримая тьма», «Свободное падение». В 1955 году Голдинг был избран в Королевское общество литературы, а в 1966-м — посвящен в рыцари. В 1983 году его творчество было отмечено Нобелевской премией по литературе.
Кто еще родился 19 сентября
- Александр Карелин (57 лет) — российский борец, трехкратный олимпийский чемпион;
- Кай Метов (60 лет) — советский и российский певец;
- Дина Рубина (71 год) — российская писательница;
- Джереми Айронс (76 лет) — британский актер.